Кириос о том, как вел бы себя в матче с Синнером на Australian Open: «Я бы заставил весь стадион болеть против него»

Ник Кириос рассказал, как вел бы себя в матче c Янником Синнером в Австралии.

«Я бы заставил весь стадион болеть против него. Я бы превратил матч в настоящий бунт. О каком-то уважении не было бы и речи. Я бы сделал все для победы.

Этот парень мазал свое тело кремом, который создавал ему какую-то сумасшедшую ауру. Это несправедливо. Вот почему я злюсь», – сказал австралиец.

Что будет, если Синнера все же забанят? Его титулы раздадут другим?

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