Осака о дружбе с Кириосом: «Мне очень нравятся люди, которые не стесняются того, кто они есть, и не боятся показывать все свои стороны»

Наоми Осака рассказала о дружбе с Ником Кириосом.

«Ник – энергичный человек и на корте, и за его пределами. Мне очень нравятся люди, которые не стесняются того, кто они есть, и не боятся показывать все свои грани. У Ника есть сторона, которую мало кто видит, но я могу сказать, что у него очень большое сердце и ему очень важно отдавать, и это его качество меня в нем восхищает.

Я считаю, что в жизни и карьере наступает момент, когда нужно перестать позволять внешнему шуму влиять на тебя... Если ты доверяешь чьему-то мнению больше, чем своему собственному, ты никогда не достигнешь того, к чему стремишься».