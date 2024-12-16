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Кириос написал, что в Брисбене сыграет в паре с Джоковичем

Ник Кириос написал, что в начале сезона сыграет в паре с Новаком Джоковичем.

Кириос репостнул в сторис фото с финала «Уимблдона»-2022 и подписал: «Парный разряд в Брисбене. Увидимся с вами там».

Турнир в Брисбене станет для Кириоса первым за долгое время: за последние два сезона он провел один матч – в июне 2023-го. Австралиец отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Кириоса
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