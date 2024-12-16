Кириос написал, что в Брисбене сыграет в паре с Джоковичем
Ник Кириос написал, что в начале сезона сыграет в паре с Новаком Джоковичем.
Кириос репостнул в сторис фото с финала «Уимблдона»-2022 и подписал: «Парный разряд в Брисбене. Увидимся с вами там».
Турнир в Брисбене станет для Кириоса первым за долгое время: за последние два сезона он провел один матч – в июне 2023-го. Австралиец отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Кириоса
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем