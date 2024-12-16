Кириос написал, что в Брисбене сыграет в паре с Джоковичем

Ник Кириос написал, что в начале сезона сыграет в паре с Новаком Джоковичем.

Кириос репостнул в сторис фото с финала «Уимблдона»-2022 и подписал: «Парный разряд в Брисбене. Увидимся с вами там».

Турнир в Брисбене станет для Кириоса первым за долгое время: за последние два сезона он провел один матч – в июне 2023-го. Австралиец отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.