Маю о том, что Кириос «заставил бы весь стадион болеть против Синнера»: «Янник всегда относился ко всем с уважением. Не надо так себя вести»

Николя Маю раскритиковал Ника Кириоса за слова в сторону Янника Синнера.

Ранее Кириос сказал , что в случае встречи с итальянцем на Australian Open «заставил бы весь стадион болеть против него».

«Мне не нравятся такие заявления. Он высказался насчет позитивных тестов Синнера, и это его право. Но так все обострять... Синнер всегда относился ко всем с уважением, и он номер один в мире. Не надо так себя вести».

Француз также прокомментировал то, что Кириос считает, что сделал бы все для победы.

«Думаю, то, что происходит перед матчем, для Синнера сложнее, чем весь матч. Кириос не так давно вернулся – конечно, можно мечтать о титуле Australian Open, но надо быть реалистом. Даже если болельщики будут в волнении, то Синнер выиграет сеты со счетом 6:3».

Что будет, если Синнера все же забанят? Его титулы раздадут другим?

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