Потапова рассказала, когда полетит в Австралию

Анастасия Потапова объявила, что полетит в Брисбен 23 декабря.

Россиянка проводила предсезонку в Дубае.

«В конце рабочей недели состояние примерно такое🥴🥴. Одно радует – в понедельник вылет в Брисбен🦘», – написала Потапова в своем телеграм-канале.