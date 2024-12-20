Потапова рассказала, когда полетит в Австралию
Анастасия Потапова объявила, что полетит в Брисбен 23 декабря.
Россиянка проводила предсезонку в Дубае.
«В конце рабочей недели состояние примерно такое🥴🥴. Одно радует – в понедельник вылет в Брисбен🦘», – написала Потапова в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Потаповой
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