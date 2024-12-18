Анастасия Потапова: «Не очень люблю озвучивать цели: боюсь сглазить. Или скажешь, не сделаешь – тебя камнями закидают»

Анастасия Потапова не любит делиться целями.

– У тебя есть цель на следующий сезон?

– На самом деле, да, есть. Я не очень люблю озвучивать их: боюсь сглазить (смеется) . Или скажешь, не сделаешь – тебя камнями закидают.

– Потом будут вспоминать, да.

– Да, вот сказала и не сделала – лошара. Но, конечно, [цели на сезон] есть. Я всегда любила ставить адекватные цели, которые могу исполнить. И если я исполняю их по сезону намного раньше, чем до окончания, то, конечно, в течение всего сезона цели всегда меняются.

Мне кажется, это нормально, если ты не говоришь сразу: «Ой, на следующий год хочу первой ракеткой мира стать». Если ты адекватно подходишь к процессу становления первой ракеткой мира, ты все-таки постепенно идешь. И вот я люблю такие постепенные цели, которые на протяжении года постоянно сдвигаются выше, выше.

Но я очень надеюсь, что смогу вернуться туда, где я была год назад, то есть поближе к двадцатке, – сказала Потапова в интервью на ютуб-канале «Лучший теннисный подкаст».