  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Потапова о том, что больше не работает с тренером Игорем Андреевым: «Он был очень мягким, иногда слишком. Меня это злило»
11

Потапова о том, что больше не работает с тренером Игорем Андреевым: «Он был очень мягким, иногда слишком. Меня это злило»

Анастасия Потапова ответила, почему больше не работает с Игорем Андреевым.

Андреев тренировал ее с лета 2021-го до весны 2024-го. С июня в ее команде Дориан Десклу.

– Почему не срослось?

– На самом деле, это было трудное решение – я даже плакала, скажу честно. Потому что мы с ним уже настолько сроднились. Мы до сих пор дружим, общаемся, мои родители с ним дружат. Но в какой-то момент после турнира в Риме в этом сезоне мне показалось, что мы не на правильном пути.

Я не могу это объяснить, но что-то щелкнуло во мне, и я была полностью уверена, что мы делаем что-то не так, что я вроде бы работаю и стараюсь, но не вижу никаких улучшений или результата. То есть он как бы есть, но его как бы нет. Мы долго разговаривали, долго пытались прийти к общему знаменателю, но все, что смогли решить, – это то, что, наверное, на данном этапе нам не по пути, потому что большего он мне дать не может.

Плюс было разногласие в виде подготовки: мы не могли сойтись на одном мнее. И было принято на самом деле общее решение, что в данный момент, наверное, мне надо найти другого специалиста, который даст мне новые эмоции, новый «впрыск» в мою жизнь и во всю карьеру.

– Ты вспоминала [Татьяну] Доронину (тренер Потаповой с 2011-го до 2019-го – Спортс’’) и сказала, что она была, возможно, чересчур жесткой. Игорь Андреев, я так понимаю, не был таким.

– Не был, нет.

– Ты уже выросла, ты сформированный игрок, но хочешь и дальше расти, до двадцатки было рукой подать. Кто тебе сейчас нужен: мягкий тренер, которого ты будешь прогибать, жесткий или кто-то посередине?

– Нельзя мне такого человека, я съедаю таких за пару месяцев. У меня действительно непростой характер – не только на корте, но и в жизни тоже, – и если я встречаю кого-то мягкого, то реально пару месяцев и я перегрызаю горло (смеется). Но, с другой стороны, мне не нужен уже этот кнут, который будет меня подгонять, потому что он уже выработался лично во мне. Точнее Ирина Николаевна его выработала во мне.

Но, конечно, Игорь был очень мягким, иногда слишком мягким. Меня это иногда злило. Потому что, конечно, у любого спортсмена бывают моменты, когда чуть-чуть лень, чуть-чуть не хочется – и вот тут, наверное, специалист, тренер должен кинуть в тебя мячом и сказать: «Нет, давай еще серию и потом отдохнешь». Тут такого не было. Все-таки я ломала (улыбается), и все делалось так, как хотела я.

– Но при этом ты знаешь, что ты прогибаешь и как будто тестируешь тренера, да?

– Ну да, на самом деле, да (улыбается).

– Скажи, пожалуйста, а муж твой бывший [Александр Шевченко], он мягкий был по характеру?

– Да, мягкий. Но... Как сказать, в каких-то местах – да. На самом деле, не могу сказать, что он был мягким, нет, но и стычек характера у нас с ним не было.

– Ты уже переросла эту историю? Все, оставила ее позади, сейчас рассматриваешь что-то еще?

– Да, абсолютно, – сказала Потапова в интервью Анне Чакветадзе и Динаре Сафиной на ютуб-канале «Лучший теннисный подкаст».

Развалилась главная пара нашего тенниса. Потапова и Шевченко были в браке меньше года, вместе – меньше двух

Опубликовала: Любовь Энина
logoИгорь Андреев
logoАлександр Шевченко
logoДинара Сафина
logoАнна Чакветадзе
logoАнастасия Потапова
logoWTA
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Потапова приостановила работу с Игорем Андреевым. На «Ролан Гаррос» она без тренера
1131 мая, 17:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
122-я ракетка мира Тьен на молодежном итоговом ушел с матчбола Меньшика и второй раз обыграл соперника из топ-50
9 минут назад
Молодежный итоговый турнир ATP. Групповой этап. Фис играет с Фонсекой, Ван Аш победил Шана, Микельсен – Басаваредди, Тьен – Меньшика
1147 минут назадLive
Бывшая 463-я ракетка мира и еще два игрока временно отстранены по подозрению в серьезном нарушении антикоррупционной программы
255 минут назад
Netflix выпустит документальный сериал о Надале
4сегодня, 17:54Фото
Рафаэль Надаль: «Теннис учит жизни. В хорошие моменты я никогда не считал себя суперменом, а в плохие – неудачником»
1сегодня, 17:35
Хасбик поучаствовал в жеребьевке матча молодежного итогового турнира ATP
11сегодня, 16:59Фото
Хибино вышла замуж
сегодня, 15:01Фото
Анастасия Потапова: «Не очень люблю озвучивать цели: боюсь сглазить. Или скажешь, не сделаешь – тебя камнями закидают»
2сегодня, 14:19
Островский о приходе Маррея в команду Джоковича: «Пока это скорее похоже на пиар-ход, нежели на реальный тандем»
1сегодня, 13:42
Плишкова планирует вернуться в тур в Индиан-Уэллс. Она еще не восстановилась после операции на голеностопе
сегодня, 13:02
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем