Потапова о том, что больше не работает с тренером Игорем Андреевым: «Он был очень мягким, иногда слишком. Меня это злило»

Анастасия Потапова ответила, почему больше не работает с Игорем Андреевым.

Андреев тренировал ее с лета 2021-го до весны 2024-го. С июня в ее команде Дориан Десклу.

– Почему не срослось?

– На самом деле, это было трудное решение – я даже плакала, скажу честно. Потому что мы с ним уже настолько сроднились. Мы до сих пор дружим, общаемся, мои родители с ним дружат. Но в какой-то момент после турнира в Риме в этом сезоне мне показалось, что мы не на правильном пути.

Я не могу это объяснить, но что-то щелкнуло во мне, и я была полностью уверена, что мы делаем что-то не так, что я вроде бы работаю и стараюсь, но не вижу никаких улучшений или результата. То есть он как бы есть, но его как бы нет. Мы долго разговаривали, долго пытались прийти к общему знаменателю, но все, что смогли решить, – это то, что, наверное, на данном этапе нам не по пути, потому что большего он мне дать не может.

Плюс было разногласие в виде подготовки: мы не могли сойтись на одном мнее. И было принято на самом деле общее решение, что в данный момент, наверное, мне надо найти другого специалиста, который даст мне новые эмоции, новый «впрыск» в мою жизнь и во всю карьеру.

– Ты вспоминала [Татьяну] Доронину (тренер Потаповой с 2011-го до 2019-го – Спортс’’) и сказала, что она была, возможно, чересчур жесткой. Игорь Андреев, я так понимаю, не был таким.

– Не был, нет.

– Ты уже выросла, ты сформированный игрок, но хочешь и дальше расти, до двадцатки было рукой подать. Кто тебе сейчас нужен: мягкий тренер, которого ты будешь прогибать, жесткий или кто-то посередине?

– Нельзя мне такого человека, я съедаю таких за пару месяцев. У меня действительно непростой характер – не только на корте, но и в жизни тоже, – и если я встречаю кого-то мягкого, то реально пару месяцев и я перегрызаю горло (смеется) . Но, с другой стороны, мне не нужен уже этот кнут, который будет меня подгонять, потому что он уже выработался лично во мне. Точнее Ирина Николаевна его выработала во мне.

Но, конечно, Игорь был очень мягким, иногда слишком мягким. Меня это иногда злило. Потому что, конечно, у любого спортсмена бывают моменты, когда чуть-чуть лень, чуть-чуть не хочется – и вот тут, наверное, специалист, тренер должен кинуть в тебя мячом и сказать: «Нет, давай еще серию и потом отдохнешь». Тут такого не было. Все-таки я ломала (улыбается) , и все делалось так, как хотела я.

– Но при этом ты знаешь, что ты прогибаешь и как будто тестируешь тренера, да?

– Ну да, на самом деле, да (улыбается) .

– Скажи, пожалуйста, а муж твой бывший [Александр Шевченко], он мягкий был по характеру?

– Да, мягкий. Но... Как сказать, в каких-то местах – да. На самом деле, не могу сказать, что он был мягким, нет, но и стычек характера у нас с ним не было.

– Ты уже переросла эту историю? Все, оставила ее позади, сейчас рассматриваешь что-то еще?

– Да, абсолютно, – сказала Потапова в интервью Анне Чакветадзе и Динаре Сафиной на ютуб-канале «Лучший теннисный подкаст».

Развалилась главная пара нашего тенниса. Потапова и Шевченко были в браке меньше года, вместе – меньше двух