Анастасия Потапова: «Я тип игрока, который ненавидит тренироваться и очень любит соревноваться»

Анастасия Потапова любит соревноваться больше, чем тренироваться.

«Лично я тип игрока, который ненавидит тренироваться и очень любит соревноваться.

Иногда мне бывает очень трудно в моменты, когда очень много времени для тренировок.

Но, конечно же, я понимаю, что без этого никуда, принимаю это и делаю свою работу на все 120%.

Но в душе я всегда хочу соревнований. Кстати, даже тренировочный процесс у нас состоит из мини-соревнований с моим спаррингом, чтобы не становилось скучно», – написала Потапова в телеграм-канале.