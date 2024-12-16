Маннарино о допинг-делах Швентек и Синнера: «Руководящие органы хорошо постарались, чтобы выставить их жертвами»

Адриан Маннарино высказался о допинговых делах Янника Синнера и Иги Швентек.

«Я больше не верю в Санту. Если кто-то верит [в их невиновность], пусть верят. Но я не особо понимаю эту ситуацию.

Я был бы рад их невиновности, но все происходящее слишком удивительно. В этом году из игроков топ-300 только два человека сдали положительные тесты, и это первые ракетки мира. Я очень надеюсь, что дело в плохой таблетке или загрязненной добавке, но все равно это удивительно.

Руководящие органы хорошо постарались, чтобы выставить их жертвами. А я каждый день просыпаюсь в теле 36-летнего мужчины. И соревноваться с парнями лет 20-25 становится все труднее, особенно если они что-то принимают. Надеюсь, что это не так».

Допинг-истории Синнера и Швентек – роковые случайности, но почему их так быстро оправдали? Кому это выгодно?

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