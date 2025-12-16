Тарпищев о Хачанове: «Он очень хороший семьянин – это мешало его прогрессу»

Тарпищев: Хачанов очень хороший семьянин – это мешало его прогрессу.

Шамиль Тарпищев считает, что на результаты Карена Хачанова повлияло его отношение к семье.

– Как оцениваете прогресс Хачанова? Было ощущение, что несколько лет фактически у него был застой.

– Этот застой связан с тем, что он очень хороший семьянин. Даже в пандемию сидел с семьей, никуда не рвался. У него на первом месте тыл. И это мешало его прогрессу, начиная с пандемии. Вместо каких‑то турниров он предпочитал быть дома.

Сейчас у него открылось второе дыхание, до середины года играл очень прилично. Но потом помешала травма. Последние матчи Карен играл вполне ничего. Реально прибавил, — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».