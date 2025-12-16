Кудерметова о Мертенс: «В 2022-м у нее спрашивали: «Как ты можешь играть с русской?» Она отвечала, что Вероника такая же, как и была вчера»

Кудерметова: в 2022-м у Мертенс спрашивали: «Как ты можешь играть с русской?».

Вероника Кудерметова рассказала, как конфликт на Украине влияет на ее отношения с бельгийкой Элизой Мертенс.

Кудерметова и Мертенс играют вместе с 2021-го. После сезона-2022 они взяли паузу, но в этом году снова начали выступать вместе. В 2025-м они выиграли «Уимблдон» и итоговый турнир.

– Какой-то культурный барьер между вами присутствует? Она из Бельгии, вы из России. На каком языке общаетесь?

– Интернациональный язык среди спортсменов – английский. Мы спортивные темы обсуждаем, разговоров о политике нет.

– А предубеждений против россиян нет из-за геополитической ситуации?

– В 2022 году, когда мы с ней начали играть, эта ситуация началась, и многие местные журналисты спрашивали у Элизы: «Как ты можешь играть с русской?» Она отвечала, что у нее в приоритете спорт, результат, что мы спортсмены, а Вероника такая же, как и была вчера. И после этого таких вопросов не поступало. Благодарна ей за такое отношение.

– Следующий год с ней же планируете выступать в паре?

– Да, планируем вместе. У нас такой хороший сезон был, грех расставаться, – поделилась Кудерметова в интервью Бизнес Online.