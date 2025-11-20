6

Циципас снялся в фотосессии для Canali

Стефанос Циципас поучаствовал в фотосессии для Canali.

Грек стал амбассадором итальянского бренда одежды летом 2025 года.

«Существует элегантность, исходящая изнутри: это ощущение легкости и уверенности, даже когда ты вдали от знакомых мест.

Внутренняя опора, которая делает каждый шаг возвращением – к подлинности, к красоте, к тому, что действительно важно», – написал Циципас в соцсети.

Стефанос Циципас стал посредственностью. Что разрушило его карьеру?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Циципаса
logoATP
светская хроника
фото
logoСтефанос Циципас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Германия играет с Испанией: Зверев борется с Муньяром, Штруфф уступил Каррено-Бусте
18 минут назадLive
Осака появится в праздничном выпуске шоу Меган Маркл
37 минут назадФото
Кейхилл о Синнере и Алькарасе: «Они показывают, что можно соперничать и одновременно по-дружески уважать друг друга»
сегодня, 12:13
Алькарас о том, что не презентовал логотип от Nike на итоговом: «Новость была фэйковой. Я все еще над ним работаю»
сегодня, 10:56
Калинская покаталась на серфе на Гавайях
сегодня, 10:00Фото
Адвокат Циципаса опроверг информацию о лишении грека водительских прав
сегодня, 09:39
Экс-78-я ракетка мира Кикер снялся на матчболе соперника на «Челленджере» во Флорианополисе
сегодня, 08:42
Сегодня день рождения Билли Джин Кинг и Бориса Беккера
сегодня, 08:09
Коболли о том, что порвал футболку после того, как отыграл 7 матчболов: «Празднование не относилось к Джоковичу. Я пытался быть Халком»
сегодня, 07:12
Борис Беккер: «Кто мы такие, чтобы указывать Джоковичу, когда закончить карьеру?»
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
вчера, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
вчера, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
вчера, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49