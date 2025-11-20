Циципас снялся в фотосессии для Canali
Стефанос Циципас поучаствовал в фотосессии для Canali.
Грек стал амбассадором итальянского бренда одежды летом 2025 года.
«Существует элегантность, исходящая изнутри: это ощущение легкости и уверенности, даже когда ты вдали от знакомых мест.
Внутренняя опора, которая делает каждый шаг возвращением – к подлинности, к красоте, к тому, что действительно важно», – написал Циципас в соцсети.
Стефанос Циципас стал посредственностью. Что разрушило его карьеру?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Циципаса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости