Циципас снялся в фотосессии для Canali

Стефанос Циципас поучаствовал в фотосессии для Canali.

Грек стал амбассадором итальянского бренда одежды летом 2025 года.

«Существует элегантность, исходящая изнутри: это ощущение легкости и уверенности, даже когда ты вдали от знакомых мест.

Внутренняя опора, которая делает каждый шаг возвращением – к подлинности, к красоте, к тому, что действительно важно», – написал Циципас в соцсети.

