CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу Синнера: «На данный момент невозможно назвать сроки вынесения решения»

CAS зарегистрировал апелляцию, которую WADA подало на решение независимого трибунала Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу Янника Синнера.

CAS начал арбитражное производство. Стороны обмениваются письменными материалами, и сейчас формируется арбитражная коллегия, которая будет рассматривать дело.

«После этого коллегия даст указания, касающиеся следующего этапа процесса, включая проведение слушаний. После слушаний коллегия посовещается и вынесет арбитражное постановление, включающее само решение и его основания. На данный момент невозможно назвать сроки вынесения решения», – говорится в пресс-релизе CAS.

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?