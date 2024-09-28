Синнер об апелляции WADA: «Трудно понять, что изменится, если попросить других судей заново изучить те же факты и документы»

Янник Синнер выпустил заявление об апелляции WADA по его допинговому делу.

Агентство обжаловало решение в CAS и запросило от одного до двух лет дисквалификации.

«Я разочарован, что WADA решило обжаловать итоги слушаний ITIA, после того как независимые судьи меня оправдали и признали невиновным.

За последние месяцы на протяжении этого процесса прошло три отдельных слушания, на каждом из которых подтверждалась моя невиновность.

После нескольких месяцев опросов и расследований трое старших судей тщательно изучили каждую деталь в ходе официального слушания.

Они вынесли подробное решение, в котором объяснялось, почему меня признали невиновным, при этом были представлены убедительные доказательства и я сотрудничал на протяжении всего процесса.

После такого серьезного процесса и ITIA, и итальянский антидопинговый орган согласились с результатами и не воспользовались правом подать апелляцию.

Я понимаю, что такие случаи необходимо тщательно расследовать, чтобы обеспечить честность в спорте, который мы все любим. Однако трудно понять, что изменится, если попросить других трех судей заново изучить те же факты и документы.

Тем не менее мне нечего скрывать, и, как и все лето, в ходе рассмотрения апелляции я тоже буду всецело сотрудничать и предоставлю все, что может потребоваться, чтобы еще раз доказать мою невиновность.

Поскольку данное дело сейчас рассматривается в CAS, я больше не буду ничего комментировать».

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?