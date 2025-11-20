Мэдисон Киз: «Я была влюблена в Сафина»

Мэдисон Киз: я была влюблена в Марата Сафина.

Седьмая ракетка мира Мэдисон Киз поделилась воспоминанием о неловком случае с Маратом Сафиным .

«В подростковом возрасте я была влюблена в Марата. Наверное, в то время все его обожали. Однажды меня спросили, с кем бы я хотела сыграть в миксте. Я ответила: «Марат Сафин». А потом я увидела его сестру [Динару Сафину ] на одном мероприятии. Она спросила: «Хочешь, чтобы я сказала Марату?» Я тут же воскликнула: «Нет, не надо! Это так стыдно!»

Я уверена, что она все-таки сказала. Когда я встретилась с ним в Мадриде, он постоянно надо мной подшучивал, а я все время отвечала: «Хватит, пожалуйста!» – сказала чемпионка Australian Open-2025 в подкасте The Player’s Box.