Бублик о жалобах Медведева на мячи: «Когда он что-то утверждает, то знает, о чем говорит. Он самый умный и скрупулезный в туре после, наверное, Джоковича»

Александр Бублик рассказал об изменениях в мячах в последние годы.

– Многие в ATP-туре жалуются на новые и постоянно меняющиеся от турнира к турниру мячи. Вы тоже недовольны?

– Безусловно! Вы наверняка десять тысяч раз слышали об увеличении диаметра мячей. Главный амбассадор проблем с мячами в теннисе это Даниил Медведев – самый умный и скрупулезный, на мой взгляд, игрок в туре после, наверное, Новака Джоковича. Даня ко всему подходит с умом, не допускает погрешностей. Говорю это, поскольку очень хорошо его знаю и много общаюсь. Поэтому когда он что-то утверждает, то знает, о чем говорит. Это я могу что-то сказать на корте не подумав, а Медведев так не делает. Абсолютно с ним согласен, что из-за мячей все изменилось. Настолько, что количество эйсов драматично уменьшилось. Возьму для примера собственные подачи на вылет. В 2021-м у меня было 870 эйсов, в 2022-м – около 700, в 2023-м и в 2024-м – по 500. Стал ли я хуже подавать? Нет, в этом плане, поверьте, ничего не поменялось. И у других тоже. Так что делайте выводы.

– Многие теннисисты, похоже, разделяют эту точки зрения. Почему же ничего не меняется?

– Нужны не разговоры, а действия. А зачем Яннику Синнеру или Карлосу Алькарасу тратить на это свое время, если они на двоих взяли в 2024-м все четыре турнира «Большого шлема». Да и надо понимать, что теннис – наша профессия. Мы обязаны подстраиваться, обязаны играть в любых условиях. Изменившиеся мячи – это данность, с которой мы ничего не можем сделать. А если бы могли… Нереально просто взять и сказать: «Не будем играть, пока не сделаете лучше мячи». Поскольку что значит лучшие? Для одного другие мячи будут лучше, для другого – наоборот. Хотя глобально качество мячей стало хуже – это факт. А это влияет как на здоровье, к примеру, на локоть, так и на результаты. Чуть упала скорость подачи и все – матч проигран, до свидания, – сказал Бублик в интервью Olympics.

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