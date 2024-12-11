Александр Бублик: «Нам не нужны турниры 250 и «Челленджеры» – там слишком мало платят»

Александр Бублик недоволен призовыми на турнирах ATP 250.

«Я считаю, что мы не должны играть турниры ATP 250, где победителю платят 50 тысяч – которые ничего нам не дают, потому что мы больше тратим на команду и перелеты.

Не думаю, что нам нужны турниры 250 и «Челленджеры». После пяти-семи лет в туре в них просто нет смысла. Если, конечно, ты не хочешь заработать дополнительные рейтинговые очки.

В прошлом году я играл турниры 250 только ради очков».