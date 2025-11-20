Федерер на вопрос, планирует ли он стать тренером: «Никогда не говори «никогда»

Роджер Федерер: сейчас у меня нет времени на тренерскую деятельность.

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о планах на будущее.

– Можете ли вы представить себя в роли наставника, тренера или комментатора?

– Пока нет. Я сосредоточен на детях. Сейчас важное время, пока все еще дома. Нам нравится проводить время вместе, а дел очень много. Совмещать все с четырьмя детьми непросто.

Сейчас я бы отказался от любого предложения. У меня нет времени, думаю, все это понимают. Поэтому и не спрашивают (смеется). Но никогда не говори «никогда». Стефан Эдберг тоже не думал, что проведет со мной два года в туре (Эдберг работал с Федерером с 2014-го по 2015-й – Спортс’’). Но я могу быть наставником. Если у кого-то есть вопрос, я рад дать совет. Если я буду в Дубае в конце года, игрок может ко мне заглянуть. Я открыт, но быть везде одновременно не могу.