  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Феррер после выхода в полуфинал Кубка Дэвиса: «В команде отличная атмосфера, поэтому у нас есть шанс взять титул»
2

Феррер после выхода в полуфинал Кубка Дэвиса: «В команде отличная атмосфера, поэтому у нас есть шанс взять титул»

Давид Феррер: у нас есть шанс победить на Кубке Дэвиса.

Капитан сборной Испании Давид Феррер прокомментировал победу над Чехией в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2:1.

Пабло Каррено-Буста уступил Якубу Меньшику (5:7, 4:6), Хауме Муньяр обыграл Иржи Лехечку (6:3, 6:4), а Марсель Гранольерс и Педро Мартинес Портеро победили Томаша Махача и Меньшика – 7:6(8), 7:6(8).

Испанцы впервые с 2019 года вышли в 1/2 финала турнира – тогда они завоевали титул.

«Конечно, я нервничал. Матчи были очень напряженными. Чехия – сильная команда как в одиночке, так и в паре. Я очень горжусь своими игроками. Они сыграли все три матча на высоком уровне. Я рад, ведь теперь мы в полуфинале. Сегодня вечером нужно просто насладиться моментом. У меня потрясающие игроки – это главное. В команде отличная атмосфера, поэтому у нас есть шанс выиграть Кубок Дэвиса.

Сейчас буду смотреть матч Аргентина – Германия по телевизору, потому что очень устал. Три матча подряд – тяжело сидеть на стадионе столько времени. Иногда лучше быть на корте, но сейчас на стуле гораздо комфортнее», – сказал Феррер на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoКубок Дэвиса
logoATP
logoИржи Лехечка
logoПабло Каррено-Буста
logoЯкуб Меньшик
logoТомаш Махач
logoМарсель Гранольерс
logoсборная Испании
logoсборная Чехии
logoДавид Феррер
logoХауме Муньяр
logoПедро Мартинес Портеро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Германия играет с Испанией: Зверев борется с Муньяром, Штруфф уступил Каррено-Бусте
19 минут назадLive
Осака появится в праздничном выпуске шоу Меган Маркл
38 минут назадФото
Кейхилл о Синнере и Алькарасе: «Они показывают, что можно соперничать и одновременно по-дружески уважать друг друга»
сегодня, 12:13
Алькарас о том, что не презентовал логотип от Nike на итоговом: «Новость была фэйковой. Я все еще над ним работаю»
сегодня, 10:56
Калинская покаталась на серфе на Гавайях
сегодня, 10:00Фото
Адвокат Циципаса опроверг информацию о лишении грека водительских прав
сегодня, 09:39
Экс-78-я ракетка мира Кикер снялся на матчболе соперника на «Челленджере» во Флорианополисе
сегодня, 08:42
Сегодня день рождения Билли Джин Кинг и Бориса Беккера
сегодня, 08:09
Коболли о том, что порвал футболку после того, как отыграл 7 матчболов: «Празднование не относилось к Джоковичу. Я пытался быть Халком»
сегодня, 07:12
Борис Беккер: «Кто мы такие, чтобы указывать Джоковичу, когда закончить карьеру?»
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
вчера, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
вчера, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
вчера, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49