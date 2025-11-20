Феррер после выхода в полуфинал Кубка Дэвиса: «В команде отличная атмосфера, поэтому у нас есть шанс взять титул»

Давид Феррер: у нас есть шанс победить на Кубке Дэвиса.

Капитан сборной Испании Давид Феррер прокомментировал победу над Чехией в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2:1.

Пабло Каррено-Буста уступил Якубу Меньшику (5:7, 4:6), Хауме Муньяр обыграл Иржи Лехечку (6:3, 6:4), а Марсель Гранольерс и Педро Мартинес Портеро победили Томаша Махача и Меньшика – 7:6(8), 7:6(8).

Испанцы впервые с 2019 года вышли в 1/2 финала турнира – тогда они завоевали титул.

«Конечно, я нервничал. Матчи были очень напряженными. Чехия – сильная команда как в одиночке, так и в паре. Я очень горжусь своими игроками. Они сыграли все три матча на высоком уровне. Я рад, ведь теперь мы в полуфинале. Сегодня вечером нужно просто насладиться моментом. У меня потрясающие игроки – это главное. В команде отличная атмосфера, поэтому у нас есть шанс выиграть Кубок Дэвиса.

Сейчас буду смотреть матч Аргентина – Германия по телевизору, потому что очень устал. Три матча подряд – тяжело сидеть на стадионе столько времени. Иногда лучше быть на корте, но сейчас на стуле гораздо комфортнее», – сказал Феррер на пресс-конференции.