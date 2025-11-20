Алькарас о славе: «Хуже всего то, что я не могу вести спокойную жизнь и просто пройтись по улице – обязательно кто-то узнает и остановит»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о сложностях, с которыми сталкивается из-за своей известности.
– Вы один из самых узнаваемых спортсменов мира. Что в такой славе самое приятное, а что самое неприятное?
– Самое приятное – это возможности, которые она дает. Можно встретиться со своими кумирами, познакомиться с важными людьми, побывать в местах, куда в обычной жизни не попасть.
Но хуже всего то, что я не могу вести спокойную жизнь, которую хотел бы. Я очень простой, открытый человек, для меня прогулка – обычное дело. Но я не могу просто пройтись по улице, чтобы меня никто не остановил и не узнал. Думаю, это самая неприятная сторона славы.
