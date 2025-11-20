Муратоглу о сыне Джоковича: «Я бы не советовал ему становиться теннисистом, потому что повторить успех отца почти невозможно»

Патрик Муратоглу о сыне Джоковича: я бы не советовал ему становиться теннисистом.

Патрик Муратоглу высказался о том, что 11-летний сын Новака Джоковича занимается теннисом.

«На прошлой неделе в подкасте Пирса Моргана Джокович сказал очень мудрые слова о сыне: «Я хочу быть его отцом. Я не хочу быть его тренером». И это стоит услышать каждому родителю в спорте.

Все, что сказал Новак, логично. Если бы я давал совет его сыну, я бы никогда не стал рекомендовать ему стремиться стать профессиональным теннисистом. Не потому, что у него нет таланта, а потому, что повторить успех отца почти невозможно.

Та же проблема у сына Роналду . Когда твой отец – лучший в истории, лучший футболист всех времен, ты неизбежно будешь проигрывать в сравнении. Зачем выбирать путь, где это будет преследовать тебя каждый день? В жизни есть миллион способов добиться успеха, и не только в теннисе.

Если же сын Новака решит идти этим путем, подход отца абсолютно верный: поддерживать на 100%, верить в него, быть рядом, но не тренировать. Конечно, бывают исключения, но именно это и есть исключения. В конечном счете роль родителя в спорте проста – быть опорой, а не источником давления».