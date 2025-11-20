«Я всегда играл, доверяя интуиции, но иногда она подводит». Муте извинился за неудачный твинер на Кубке Дэвиса

  • Спортс
2

Корентен Муте о выступлении на Кубке Дэвиса: я не справился со своей задачей.

Корентен Муте извинился за инцидент в матче с Рафаэлем Коллиньоном в 1/4 финала Кубка Дэвиса, который закончился со счетом 6:2, 5:7, 5:7.

Во втором сете француз при счете 6:2, 5:6 (15-15) вместо того, чтобы забить легкий смэш, выполнил твинер и отправил мяч в сетку.

«Мне очень тяжело. Хотел выступить лучше – для команды, тренерского штаба и всей страны. Сильно жалею о своем решении, о том ударе. Я всегда играл, доверяя интуиции – это было моей силой, но иногда она подводит. И тогда на меня падает вся ответственность.

Я чувствую, что не справился со своей задачей. Я сделал все, что мог, выложился до конца, но хотел быть сильнее, хотел стать тем человеком, которого команда ждала в этот момент. Я боролся с собой, со своими слабостями, пытался держаться. Прошу прощения перед болельщиками, перед партнерами, перед всеми, кого подвел.

И все же спасибо тем, кто продолжает поддерживать. Хочу извлечь уроки и двигаться дальше. Хочу превратить эту боль в мотивацию. Я вернусь сильнее – ради команды и ради страны», – написал Муте в соцсети.

«Чувствую себя клоуном». Неудачно выпендрился – и твоя сборная вылетела с Кубка Дэвиса

