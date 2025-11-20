  • Спортс
  • Алькарас, Оже-Альяссим и Рууд претендуют на награду ATP за честную игру, Дрэйпер, Фонсека и Вашеро – на «Прогресс года»
Алькарас, Оже-Альяссим и Рууд претендуют на награду ATP за честную игру, Дрэйпер, Фонсека и Вашеро – на «Прогресс года»

ATP объявила претендентов на премии этого сезона.

ATP объявила претендентов на свои ежегодные награды по итогам сезона.

Прогресс года:

Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру:

Тренер года:

В первых двух номинациях голосуют игроки, а за тренера года – тренеры. Победителей начнут объявлять 8 декабря.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
