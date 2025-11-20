Алькарас, Оже-Альяссим и Рууд претендуют на награду ATP за честную игру, Дрэйпер, Фонсека и Вашеро – на «Прогресс года»
ATP объявила претендентов на премии этого сезона.
Прогресс года:
Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру:
Тренер года:
Бенжамен Баллере (Валентин Вашеро);
Хуан Карлос Ферреро и Самуэль Лопес (Карлос Алькарас);
Фредерик Фонтан (Феликс Оже-Альяссим);
Брайан Шелтон (Бен Шелтон).
В первых двух номинациях голосуют игроки, а за тренера года – тренеры. Победителей начнут объявлять 8 декабря.
