Медведев выдал 14 двойных за матч. Что у него с подачей?

Даниил Медведев второй год подряд покидает «Мастерс» в Париже после первого же матча. В этот раз он уступил Алексею Попырину со счетом 4:6, 6:2, 6:7(4).

Главный статистический показатель в этом матче – 14 двойных ошибок, которые допустил Медведев. Одна из них оказалась фатально важной – при счете 4:5 на решающем тай-брейке. И в целом Медведев отдал 3,5 гейма исключительно двойными.

Что творится с его подачей?

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Так много двойных, как против Попырина, Медведев в этом сезоне еще не допускал. Но в целом это восьмой матч в сезоне-2024, в котором он сделал 10+ двойных.

Ранее он это сделал:

● Против Боржеса на Australian Open – 11 в четырех сетах;

● Против Хуркача на Australian Open – 10 в пяти сетах;

● Против Корды в Индиан-Уэллс – 10 в трех сетах;

● Против Медьедовича в Риме – 10 в трех сетах;

● Против Синнера на «Уимблдоне» – 11 в пяти сетах;

● Против Лайовича на US Open – 11 в четырех сетах;

● Против Марожала на US Open – 10 в трех сетах.

Самое удивительное, что до матча с Попыриным россиянин выиграл во всех случаях, когда делал 10+ двойных. Да и в Париже он был очень близок.

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В целом, матчи с десятком двойных – скорее аномалия для Медведева, которая случалась, например, и в прошлом сезоне. Например, на US Open было два таких матча, а против Тиаго Сейбота Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос» Даниил вообще допустил 15.

Важно отметить, что в большинстве случаев он держится в приемлемом диапазоне 2-5.

Тем не менее, у Даниила наблюдается неприятный тренд. Если брать последние 52 недели, то он допускает в среднем 4,5 двойной ошибки за матч. Это четвертый показатель в туре после Александра Бублика (6,6), Дениса Шаповалова (6,5) и Джованни Мпетши Перрикара (5,1).

И такого высокого показателя у Медведева раньше не было никогда.

● 2018-й – 3,9 двойной за матч;

● 2019-й – 3,2;

● 2020-й – 2,6;

● 2021-й – 3,3;

● 2022-й – 4,0;

● 2023-й – 4,1.

С 2020-го наблюдается четкий тренд – двойных становится все больше и больше.

А позиция Даниила в рейтинге игры на подаче с каждым годом снижается. В 2020-м он был пятым, в 2021-м – восьмым, в 2022-м – 14-м, в 2023-м – 27-м, в 2024-м – идет 55-м.

Конечно, на эту позицию влияет не только непосредственно подача – потому что многие показатели, из которых состоит рейтинг, зависят и от состояния игры в целом. Но все равно тенденция наблюдается.

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Сам Медведев винит во всем мячи. Во время турнира в Пекине он рассказал: «Даже если вспомнить мои самые успешные годы – 2020-й и 2021-й, я все равно допускал двойные ошибки, рискуя или теряя концентрацию при счете 40:0. Самое важное – это не общее количество ошибок, а то, сколько их приходится на брейк-пойнты и ключевые моменты.

Сейчас я много работаю над подачей. Она становится все лучше и лучше, но, на мой взгляд, за последние два-три года мячи в теннисе стали хуже, и играть с ними стало сложнее, сложнее подавать, сложнее проводить розыгрыши, сложнее выигрывать очки. По моему мнению, количество двойных сильно зависит от этого, и поэтому, думаю, многие игроки сейчас допускают больше ошибок».

Но если посмотреть статистику, она слова Медведева не подтверждает. В среднем больше четырех двойных за матч в этом году сделали девять игроков. В 2019-м таких было 16, а в 2021-м = 14. В целом же их количество всегда в районе 10.

Но Даниил в их число действительно стал входить только в последние три года.

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Фото: Gettyimages /Julian Finney / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press