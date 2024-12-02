Александр Бублик: «Мат – жемчужина языка. Но использовать его можно только в том случае, если обладаешь достаточным словарным запасом, чтобы разговаривать нормально»

Александр Бублик считает, что без мата повседневная жизнь была скучной.

«Когда на кону стоят рейтинговые очки, проходы в турнирах, победы, мне по большому счету все равно, что обо мне напишут через два часа в медиа. Одни будут любить, другие – ненавидеть, и это часть жизни спортсмена. Да, где‑то мне, конечно, дискомфортно, где-то мне самому от себя неприятно, что я так сказал – неуместно, неправильно или некорректно. Но глобально меня это несильно беспокоит.

Я вообще считаю, что мат – это жемчужина нашего языка. Это зачастую язык поэтов, язык, без которого повседневная жизнь будет скучной и серой. Но я считаю, что использовать нецензурную брань можно только в том случае, если ты обладаешь достаточным словарным запасом, чтобы разговаривать нормально и красиво. Я люблю вставить словцо и считаю это вполне нормальным, но иногда, конечно, это выходит за рамки, когда становится достоянием общественности.

Мне кажется, это важная составляющая меня как теннисиста, как спортсмена. Наверное, как человека в какой‑то мере, но в жизни я, конечно же, гораздо спокойнее, потому что все остается на корте. Но, безусловно, это то, что помогло мне подниматься в карьере, потому что это некий задор, драйв. Это часть меня, без этого никуда.

Бывает, чувствуешь себя хорошо, и от тебя отскакивают судейские ошибки или зрители – зрители не всегда приятные люди. Бывает, отскакивает, а бывает, начинаешь заводиться. Это же человеческий фактор: с утра проснулся, тебя кто‑то плечом толкнул, можно обидеться, а можно пройти дальше и даже не заметить. Все зависит от настроения. Я подвержен этому, особенно на корте. Стараемся выстраивать некие стены, быстро проходить проблемы и не повторять их.

Конечно, мама реагирует тяжелее, у нас с ней разные характеры. Она более мягкий, спокойный человек, поэтому она реагирует тяжелее. Например, супруга реагирует легко. Мы с ней более‑менее похожи характерами. У нас не бывает такого, чтобы я что‑то сделал, даже мои худшие выходки, которые всемирно известны... Не было такого, чтобы я приходил домой, и она мне говорила: зачем? Нет, всегда было так, что сделал – и сделал, мы посмеялись, поулыбались и пошли дальше. На меня никогда не было давления из семьи: так не делай, это неправильно или, наоборот, это правильно, продолжай. Теннис – это все-таки работа, профессия, и мы стараемся это обсуждать только в позитивном ключе дома», – сказал Бублик в эфире «Матч ТВ».