Александр Бублик: «Во все татуировки я вкладывал много эмоций. Они были набиты не просто так, это не Спанч Боб на коленке»

Александр Бублик считает свои татуировки напоминанием об эмоциях из прошлого.

«Первую татуировку я сделал, когда мне было лет 16-17. Это было желание молодого меня. В моменте, когда я их делал, меня что‑то беспокоило. Это напоминание мне о тех временах, потому что они все для меня что‑то значат и были набиты не просто так, это не Спанч Боб на коленке.

В эти татуировки я вкладывал очень много эмоций. Я делал их в какие-то положительные или негативные моменты. Сейчас я на них смотрю, и, может, какие‑то я бы не сделал, какие‑то сделал, но я считаю, что должен отдавать дань уважения тому себе, когда мне было тяжело или очень хорошо, и я считал, что это уместно.

Я изменился очень сильно с 18 лет. У меня почти перевернулось осознание жизни, ее принятие и то, как я живу. Не знаю, буду ли я еще делать [татуировки], может, какую‑то маленькую, может, какое-то большое событие произойдет в моей жизни, и я захочу его увековечить на себе, но, наверное, это будет уже не на видных местах», – сказал Бублик в эфире «Матч ТВ».