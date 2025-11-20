Циципаса лишили водительских прав на год за превышение скорости (Greek City Times)

Стефаноса Циципаса лишили водительских прав на один год.

Стефаноса Циципаса лишили водительских прав, сообщает Greek City Times.

По информации издания, грек ехал за рулем автомобиля Lotus на скорости 210 км/ч по автостраде Атики-Одос в Афинах (ограничение составляет 100–130 км/ч – Спортс’’).

Нарушение было зафиксировано одной из камер, установленных в понедельник в рамках цифровой реформы, направленной на повышение безопасности и сокращение числа аварий.

В результате Циципас был лишен водительского удостоверения на один год. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере €2000.