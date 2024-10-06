Медведев ненавидит мячи в Шанхае – даже вытер ими задницу

Даниил Медведев жалуется на качество мячей на большинстве турниров последних пары лет. Сейчас российский №1 играет в Шанхае – и снова недоволен.

В первом матче он выговорил судье: «Это «Мастерс», один из лучших турниров в сезоне. Здесь выступают профессиональные теннисисты, а мячи не соответствуют профессиональному уровню. Как получилось, что никто не проверил их заранее? Они абсолютно уничтожены. Они уже абсолютно уничтожены, а нам нужно сыграть еще два гейма. Это ненормально для профессионального теннисного турнира. Никто их не проверяет. То же самое было в Пекине».

А после матча пояснил в интервью «Больше!»: «Может, я прав, может, я не прав, мы быстро забываем прошлое, но у меня ощущение – и не только у меня, все-таки я разговариваю с другими игроками, – что мячи в ATP-туре действительно становятся хуже.

Даже если смотреть на мою подачу: многие говорят, что я стал хуже подавать, но она все еще летит 200-205 км/ч, как и летела в 2019 году. Да, иногда в линию, иногда не в линию, но раньше было больше эйсов, потому что мячи были быстрее, более живые. И, соответственно, я и брейкую больше, чем в том же 2019-м и 2020 году. Сегодня он был пару раз у сетки, я бью со всей силы, а мяч просто останавливается на ракетке в воздухе.

У меня иногда складывается ощущение, что компании прямо просто уже издеваются, специально делают мячи все хуже и хуже и думают: ну а что, ATP-тур ничего не говорит, будем делать еще хуже».

Во втором матче Даниил играл с Маттео Арнальди – и снова закипел. При счете 5:7, 1:0 он проиграл подачу – и выдал вот такой жест.

За это судья вынес ему предупреждение – посчитал неспортивным поведением. Медведев стал спорить – и что-то говорил арбитру, прикрывая рот рукой.

Судья пытался его успокоить, но Даниил все говорил-говорил – и в итоге получил еще одно предупреждение за неспортивное поведение. А с ним и штраф на очко.

Медведев вызвал супервайзера, и тот спросил у судьи, почему тот вынес предупреждение. Арбитр ответил: «Судья объяснил супервайзеру предупреждение тем, что Медведев говорил с ним, прикрывая рот: «Это недостаток уважения, неспортивное поведение».

Потом Даниил довольно долго общался с арбитром, но в трансляции не было слышно ничего, кроме финальной фразы россиянина: «Спасибо. Теперь я спокоен».

Матч у Арнальди он в итоге выиграл – 5:7, 6:4, 6:4. А после него написал на камере: «Хорошие мячи».

И в интервью объяснил, как адаптироваться к такому инвентарю: «Не думаю, что кто-нибудь как-то адаптируется. Просто все это играет на руку тем, кому хватает мощи разгонять мертвые мячи. Кто-то это умеет, кто-то – нет.

Два лучших игрока в мире умеют. Но они и так лучшие в мире и были бы ими с любыми мячами. Но с этими только им хватает безумной мощи. Я про Янника [Синнера] и Карлоса [Алькараса]. Это дает им дополнительное преимущество.

Но я стараюсь бороться за счет того, что имею. Мы много тренируемся. Я стараюсь наработать эту мощь – которой у меня никогда не было. Стараюсь делать все, что в моих силах. Все равно неплохо играю. Я борюсь и хочу дойти до конца».

Фото: Gettyimages.ru /Zhe Ji