  • Рейлли Опелка: «Игроки путешествуют 40 недель в году и жалуются на календарь, а потом летят 14 часов в отпуск на Мальдивы. Это ненормально»
Рейлли Опелка: «Игроки путешествуют 40 недель в году и жалуются на календарь, а потом летят 14 часов в отпуск на Мальдивы. Это ненормально»

Рейлли Опелка: ненормально, что теннисисты в межсезонье летят на Мальдивы.

Рейлли Опелка и Джон Изнер высказались о том, что теннисисты проводят отпуск на Мальдивах.

В межсезонье туда отправились Арина Соболенко, Даниил Медведев, Анастасия Потапова, Алена Остапенко и другие игроки.

Опелка: «Честно, у меня нет объяснения. Логика такая: мы постоянно в разъездах, каждый игрок, и я в том числе, жалуется, что сезон слишком длинный – так и есть. Мы путешествуем около 40 недель в году. Потом возвращаемся обратно. Лично я провел у себя дома меньше восьми недель за весь год.

Мне кажется странным, что после окончания сезона снова нужно собирать чемоданы, лететь 14 часов, чтобы добраться до Мальдив, куда вообще невозможно нормально доехать. А потом еще заселяться в очередной отель. Это ненормально».

Изнер: «Мы все согласны, что это безумие – сразу после последнего турнира снова улетать в отпуск. Да, там красиво, но это уже какая-то эпидемия», – сказали теннисисты в подкасте Nothing Major.

Теннисисты обожают Мальдивы – тропический рай, где взрывают президентов

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Nothing Major Show
