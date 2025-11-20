12

Новак Джокович: «Синнер творит историю на крытом харде»

Новак Джокович оценил выступление Янника Синнера на итоговом турнире. В финале итальянец обыграл Карлоса Алькараса – 7:6(4), 7:5.

В этом матче Синнер одержал 31-ю победу подряд на крытых хардовых кортах. По этому показателю он уступает только Джону Макинрою (47), Джоковичу (35), Роджеру Федереру (33) и Ивану Лендлу (32).

«Я видел только первый сет [финала итогового турнира]. Как правило, такие матчи всегда очень напряженные, и этот не стал исключением. Игра была невероятно интенсивной, уровень тенниса – космический.

Обычно мне не очень интересно смотреть матчи других игроков, но их встречи я смотрю с большим интересом, потому что они играют на очень высоком уровне, а их соперничество – настоящий подарок для нашего спорта. И то, как Янник играет на крытом харде – он творит историю».

Синнер взял второй итоговый подряд! Попал в компанию к Федереру и Джоковичу

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: eurosport.it
