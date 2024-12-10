Кудерметова о том, что назвала мужа ослом во время матча в Ухане: «Потом мне стало жутко стыдно, я извинилась»

Вероника Кудерметова объяснила, почему назвала своего мужа ослом во время матча.

Это произошло по ходу встречи с Беатрис Хаддад-Майя в Ухане (1:6, 4:6).

– Судя по роликам в интернете, у нас в теннисе не все умеют управлять эмоциями. То Медведев ругается с судьями, то Рублев бьет ракетки...

– А еще Вероника «хорошо» разговаривает. Тоже умеет…

– Вы говорите про случай на турнире в китайском Ухане. В интернете популярно видео, где вы крикнули вашему мужу Сергею: «Заткнись, осел».

– Хотите меня об этом расспросить?

– Конечно.

– В тот момент я была вся в игре и даже не поняла, что только что сказала. Но потом мне стало жутко стыдно.

– Сергей расстроился?

– Сразу после игры мы не обсуждали этот момент. Наверняка он был недоволен, но не показал этого. Сергей прекрасно понимал, что это были накопленные негативные эмоции. Такой объем работы выполнять на протяжении этого долгого времени…

– То есть вы этой фразой как бы выпустили из себя негатив?

– Получается, что да. Просто нужно было что-то крикнуть. В итоге это не помогло, даже после этих слов я ходила и просто плакала весь оставшийся матч. Было очень тяжело…

– А что вам сказал Сергей в тот момент? Какую-то подсказку сделал?

– Нет, он просто сказал что-то вроде «Молодец», постарался подбодрить. Когда мы вернулись в отель, я извинилась перед ним. С моей стороны это было некрасиво. Мы даже пошутили, что стали звездами интернета, – сказала Кудерметова в интервью «БИЗНЕС Online».