Кудерметова о том, в этом сезоне заработала 1,6 млн долларов: «Ой, в интернете чего только не пишут. Люди не учитывают налоги, расходы на билеты, проживание, тренеров»
– Вы много заработали в этом году?
– Ой, в интернете чего только не пишут. Недавно видела пост, какие призовые получили российские теннисистки. И якобы у меня их 1,6 миллиона долларов. Когда люди приводят такие данные, надо задать вопрос: а вы учитываете налоги, расходы на билеты, проживание, тренеров?
– Давайте вычтем! Сколько у вас тогда останется из 1,6 миллиона?
– Не знаю, я не считала.
– Сколько у вас от призовых «съедают» налоги?
– Где-то 20–30 процентов. Зависит от страны, где проходит турнир. Причем в некоторых странах есть прогрессивный налог: если ты зарабатываешь больше определенной суммы, то тебе удваивают его.
– Билеты стали дороже по сравнению с прошлым годом?
– Определенно. Может быть, мы попадали не в самое удачное время. Когда в Германии шел чемпионат Европы по футболу, нам как раз надо было в Берлин. Два места в эконом-классе стоили нам тысячу долларов! Там лететь было полтора часа… Очень дорого, раньше с таким не встречались, – сказала Кудерметова в интервью «БИЗНЕС Online»
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