Вероника Кудерметова: «Для меня прошедший сезон сложился не совсем благоприятно: было очень много травм, страдало психологическое здоровье»

Вероника Кудерметова не верит, что россиян скоро допустят до командных турниров.

«Если честно, мне пока с трудом в это верится. Но, как говорил Шамиль Анвярович [Тарпищев], в 2021 году мы ушли непобежденными чемпионами.

Для меня прошедший сезон сложился не совсем благоприятно, было очень много травм, в связи с этим, будем так говорить, страдало психологическое здоровье. Не те результаты показывала, которые бы хотела. Сейчас я восстановилась, лечилась в Казани, чувствую себя прекрасно, поэтому следующий сезон постараюсь пройти и закончить на позитивной ноте, показать хорошие, достойные результаты», – цитирует Кудерметову ТАСС.

Срыв Кудерметовой – упустила 5:0, побила себя ракеткой по голове