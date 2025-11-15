Оже-Альяссим о жалобах игроков на календарь: «Хочешь играть меньше турниров – оставайся дома»

Оже-Альяссим отреагировал на жалобы игроков на расписание тура.

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим прокомментировал жалобы игроков на календарь.

Канадец вышел в полуфинал итогового турнира в Турине, обыграв Александра Зверева (6:4, 7:6(4)).

– Здесь и в целом в туре игроки выглядят физически или морально истощенными – или и то, и другое. А вы, похоже, получаете удовольствие. Кажется, что это редкость, хотя так не должно быть. Это действительно так? В чем ваш секрет?

– Честно говоря, я не знаю, как ребята этим не наслаждаются. Мне кажется, они потеряли связь с реальностью. Я понимаю, что можно устать – я тоже устал. Я езжу по миру и вижу разные условия. Но нам повезло, мы благословлены.

Мое скромное мнение – я каждый день встаю и радуюсь. Я рад, что я здесь. Даже если я проиграю, то это нормально. Я расстроюсь на день.

Не знаю. Хочешь играть меньше турниров – оставайся дома. Тебя никто не принуждает тут быть, – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.