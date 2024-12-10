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  • Кудерметова о том, что провалилась после прорыва в позапрошлом сезоне: «Попала в ловушку. Если раньше я просто играла, то теперь на мне был груз ожиданий»
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Кудерметова о том, что провалилась после прорыва в позапрошлом сезоне: «Попала в ловушку. Если раньше я просто играла, то теперь на мне был груз ожиданий»

– Сейчас вы спокойно говорите о неудачах сезона. Оставили их в прошлом?

– А что мне мусолить этот прошлый сезон? Зачем погружаться в эти негативные воспоминания? Что я уже сделаю? Я уже там, где я нахожусь… К сожалению, это 73-е место в мировом рейтинге. Хорошо, что еще осталась в топ-100.

– По вашим ощущениям, есть ли в мире 72 теннисистки, кто лучше вас?

– Определенно есть спортсмены, которые лучше меня на данном этапе. Но их точно не 72. Но это все мои ощущения. А по факту сейчас есть 72 теннисистки выше меня.

– Можно вспомнить, как вы заканчивали прошлый год. Выиграли итоговый турнир, попали в топ-10 рейтинга.

– Да, в личном была девятая, в парном – вторая.

– Казалось бы, еще чуть-чуть, и вот…

– Я как раз попала в эту ловушку. Если раньше я просто играла, то теперь на мне был груз ожиданий. В первую очередь моих ожиданий! Я начала ставить себе завышенную планку и каждый раз расстраивалась, когда не достигала ее. Нервничала, нагоняла негатив, и опускалась все ниже и ниже в рейтинге.

– И каждый раз вы проигрывали то в четвертьфинале, то в полуфинале. Как будто поднялся по лестнице поднялся и перед последней ступенькой покатился вниз.

– Да, есть такое. Я слишком загонялась – в этом была моя главная ошибка. У меня, наверное, просто такой характер… Каждое поражение для меня – это большой стресс. А надо было подойти к этому с холодной головой, найти небольшие ошибки, сказать себе, что я показывала в принципе неплохой теннис и прибавляю от турнира к турниру.

– В общем, вы ни разу не чилгай?

– Нет, нисколечко. Но буду учиться этому! – сказала Кудерметова в интервью «БИЗНЕС Online».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «БИЗНЕС Online»
logoВероника Кудерметова
logoWTA
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