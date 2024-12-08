  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рублев о допинговом деле Синнера: «Ни одному игроку не пожелаешь пройти через это. Не могу представить, какой стресс он испытывал»
0

Рублев о допинговом деле Синнера: «Ни одному игроку не пожелаешь пройти через это. Не могу представить, какой стресс он испытывал»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев высказался о допинговом деле Янника Синнера.

– Ни одному игроку не пожелаешь пройти через это. Не могу представить, какой стресс он испытывал, пока шло дело, но он отлично справился, продолжил играть на своем лучшем уровне, доминировать и брать титулы. Это безумно впечатляет.

– Антидопинговые организации критиковали за то, что они слишком поздно обнародовали информацию о мартовской положительной допинг пробе, и за слишком мягкое наказание. Вы разделяете эти взгляды?

– Я считаю, что антидопинговая система должна быть немного понятнее. В теннисе правила строже, чем в других видах спорта. Любая маленькая ошибка, даже непреднамеренная, может поставить под угрозу твою карьеру.

Что будет, если Синнера все же забанят? Его титулы раздадут другим?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: eurosport.fr
logoдопинг
logoАндрей Рублев
logoATP
logoЯнник Синнер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Давыденко об антидопинговых правилах: «Не знаю, зачем так ужесточили контроль, результата нет»
165 декабря, 18:05
Мыскина о допинг-скандалах Швентек и Синнера: «Не приветствую категоричность в их отношении. Хочется узнать все детали дел»
95 декабря, 12:05
Грикспор о допинг-деле Синнера: «Дело очень странно рассматривалось. Но он приносит много денег, а два главных человека в ATP тоже итальянцы»
3327 ноября, 09:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лимож (WTA 125). Александрова начнет матчем с Корпач, Блинкова – с Рузе, Чараева – с Ястремской
1сегодня, 20:07
Стефанос Циципас: «Однажды я пытался быть нормальным. Худшие три минуты в моей жизни»
6сегодня, 18:32
Итоговый турнир UTS. Де Минаур взял титул и заработал 919 тысяч долларов
4сегодня, 17:42
Синнер объявил финиш на Гран-при Абу-Даби, Соболенко, Бадоса, Рыбакина и Димитров посетили гонку
5сегодня, 17:35Фото
Бенчич проиграла в финале турнира WTA 125 в Анже. Это ее первый решающий матч после декрета
1сегодня, 17:13
Итоговый турнир UTS. 1/2 финала. Де Минаур обыграл Монфиса, Эмбер уступил Руне
сегодня, 16:25
Потапова о предсезонке: «Процесс кипит, аж все мозоли полопались 😂😂😂»
2сегодня, 15:06Фото
Полина Кудерметова проиграла в финале 100-тысячника в Дубае
2сегодня, 12:25
Синнер пришел на Гран-при Абу-Даби
4сегодня, 10:18Фото
Хачанов сходил на концерт Эминема в Абу-Даби
5сегодня, 09:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00