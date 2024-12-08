Рублев о допинговом деле Синнера: «Ни одному игроку не пожелаешь пройти через это. Не могу представить, какой стресс он испытывал»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев высказался о допинговом деле Янника Синнера.

– Ни одному игроку не пожелаешь пройти через это. Не могу представить, какой стресс он испытывал, пока шло дело, но он отлично справился, продолжил играть на своем лучшем уровне, доминировать и брать титулы. Это безумно впечатляет.

– Антидопинговые организации критиковали за то, что они слишком поздно обнародовали информацию о мартовской положительной допинг пробе, и за слишком мягкое наказание. Вы разделяете эти взгляды?

– Я считаю, что антидопинговая система должна быть немного понятнее. В теннисе правила строже, чем в других видах спорта. Любая маленькая ошибка, даже непреднамеренная, может поставить под угрозу твою карьеру.

Что будет, если Синнера все же забанят? Его титулы раздадут другим?