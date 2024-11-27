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Грикспор о допинг-деле Синнера: «Дело очень странно рассматривалось. Но он приносит много денег, а два главных человека в ATP тоже итальянцы»

Тэллон Грикспор раскритиковал решение по допинг-делу Янника Синнера.

«Я не уверен, что Синнер что-то принимал, он не похож на такого. Конечно, я могу ошибаться. Просто я считаю, что его дело очень странно рассматривалось. Нет дыма без огня.

Синнер, очевидно, приносит много денег, а два главных человека в ATP тоже итальянцы... Некоторые – например, Симона Халеп – ждали два или три года, а ему разрешили играть.

Как личность и игрок Янник замечательный, но никогда не знаешь, что случилось».

Напомним, глава ATP – Андреа Гауденци, а генеральный директор – Массимо Кальвелли.

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?

Что будет, если Синнера все же забанят? Его титулы раздадут другим?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Corriere della Sera
Андреа Гауденци
logoATP
logoЯнник Синнер
logoТэллон Грикспор
logoдопинг
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