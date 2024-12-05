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Давыденко об антидопинговых правилах: «Не знаю, зачем так ужесточили контроль, результата нет»

Николай Давыденко ответил, разочаровался ли в Яннике Синнере после его допингового дела.

– Синнер шикарно играет, он молодец. Мне нравится его тактика на корте, дело не в допинге. Я видел его в 2019 году, по сравнению с нынешними временами разница очень приличная. Янник стал играть по-другому, тактика поменялась серьезно, поэтому многие не успевают с ним играть.

Половина теннисистов сейчас болтают, что он побеждает на допинге. А мне теперь кричать, что Пуэрта обыграл меня на допинге на «Ролан Гаррос» в 2005 году? Я физически сдох, а он – нет, но я не знаю, помог ли ему в этом допинг. Я не буду кричать в прессе, что он плохой, а скорее признаю свою вину и тренерскую ошибку.

– Речь про Кириоса?

– Да, Ник всегда кричит, он шоумен. Несет всякую чушь на корте и за его пределами и дальше будет это делать. Услышим его еще не раз.

– Со Швентек аналогично?

– Ты пойдешь в аптеку, возьмешь таблетку для бронхов, а там сальбутамол, который считается допингом. Тебе всегда нужно находиться в контакте со спортивным врачом – это такой бред. Ты не станешь лучше играть из-за таблетки. Теннис – это теннис, первым в мире ты не станешь благодаря допингу. Раньше с регулированием допинга было легче, а сейчас стало хуже.

– Надо менять правила?

– Начался какой-то бред. Когда я играл, было проще. Нас тоже прессовали, но мы воспринимали это нормально. Я особо не переживал, везде пил и ел, даже не задумываясь о том, что могу употребить допинг. Не знаю, зачем так ужесточили контроль, результата нет. АТР надо разбираться в этом. Потому что в целом это очень крутая организация, которая лояльна к игрокам.

– Халеп говорила, что дело в политике. Ей дают год дисквалификации, потому что она из Румынии, а Швентек – один месяц, потому что она из Польши. 

– Как по мне, Польша и Румыния – две одинаковые страны. Спроси у любого в России – Польшу не воспринимает никто. Это бред. Не знаю, в чем тут дело: может, спонсоры, а может, деньги. Возможно ли, что за Швентек вопрос решил президент Польши? Все может быть, коррупция есть везде, – сказал Давыденко в интервью «Матч ТВ».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Матч ТВ»
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