Мыскина о допинг-скандалах Швентек и Синнера: «Не приветствую категоричность в их отношении. Хочется узнать все детали дел»

Анастасия Мыскина высказалась о допинговых делах Янника Синнера и Иги Швентек.

– Сейчас активно обсуждается тема допинга у Синнера и Швентек. Ваше отношение к ним поменялось?

– Не приветствую категоричность в их отношении. Хочется узнать все детали дел. Есть разные допинг-дела, похожие на эти, но с другими «приговорами». Вот это мне непонятно. Почему одни пропускают месяц, а другие несколько лет? Вне зависимости от всех факторов, они остаются классными игроками.

– Есть какая-то закономерность, что на допинге попались первая и вторая ракетки мира?

– Закономерности нет. Мы все допускаем ошибки.

– У вас были какие-то истории во время карьеры, связанные с допингом?

– Нет. Если бы я попалась, вы бы прочитали об этом (смеется). Я не сильно переживала, потому что есть четкие правила, где прописано, что можно, а что – нет. Сейчас внедрили более ожесточенный регламент, но ему все равно нужно следовать, – сказала Мыскина в интервью «Матч ТВ».

Допинг-истории Синнера и Швентек – роковые случайности, но почему их так быстро оправдали? Кому это выгодно?