Рыбакина учится в автошколе в Дубае
Елена Рыбакина получает водительские права в ОАЭ.
«Недавно я поступила в автошколу. Мне нравится практиковаться, у меня строгий инструктор, но это интересный опыт. Очень жду предстоящего экзамена», – говорит Рыбакина в рекламном ролике автошколы из Дубая.
В комментариях автошкола написала, что Рыбакина сдала экзамен по вождению.
В 2024-м Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте, где чемпионка получает в качестве приза «Порше». Тогда казахстанка сказала, что это мотивирует ее научиться водить.
На видео она сидит за рулем «Порше».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Galadari Driving School
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