Рыбакина учится в автошколе в Дубае

Елена Рыбакина получает водительские права в ОАЭ.

«Недавно я поступила в автошколу. Мне нравится практиковаться, у меня строгий инструктор, но это интересный опыт. Очень жду предстоящего экзамена», – говорит Рыбакина в рекламном ролике автошколы из Дубая.

В комментариях автошкола написала, что Рыбакина сдала экзамен по вождению.

В 2024-м Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте, где чемпионка получает в качестве приза «Порше». Тогда казахстанка сказала, что это мотивирует ее научиться водить.

На видео она сидит за рулем «Порше».