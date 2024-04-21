Рыбакина, у которой нет прав, о призовой машине: «Водить наверняка будет тренер, возможно, мама, а скоро, надеюсь, и я»

Елена Рыбакина оставит себе машину, которую выиграла на турнире в Штутгарте.

Ее спросили, как она поступит с призом, потому что у нее нет водительских прав.

«Пока не знаю (улыбается). Я обязательно буду на ней ездить, и мы думаем взять ее в Дубай. Водить наверняка будет Стефано [Вуков, тренер], возможно, мама, а скоро, надеюсь, и я. Вот так (улыбается)».

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