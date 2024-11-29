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Халеп о допинг-делах Швентек и Синнера: «Мне больно от несправедливости по отношению ко мне»

Симона Халеп отреагировала на решения по допингу Иги Швентек и Янника Синнера.

«Я сижу и пытаюсь понять, но я правда не могу. Я спрашиваю себя, почему такое разное отношение и такие разные решения? Я не могу понять и не думаю, что тут может быть какой-то логичный ответ. Это только злой умысел со стороны ITIA, организации, которая сделала абсолютно все, чтобы уничтожить меня, несмотря на очевидные вещи.

Она очень сильно хотела уничтожить последние годы моей карьеры, она хотела того, чего я никогда не могла себе представить.

Я всегда верила в хорошее, я верила в справедливость этого спорта, я верила в добро. Мне было больно, больно сейчас и, возможно, всегда будет больно от несправедливости по отношению ко мне. Как может быть так, что в одинаковых ситуациях, произошедших примерно в одно и то же время, ITIA по-разному отнеслась к игрокам – в ущерб мне? Как я могла смириться с тем, что WTA и совет игроков не захотели вернуть мне заслуженный рейтинг?!

Я потеряла два года карьеры, много бессонных ночей, мыслей, тревог, вопросов без ответов... Но я добилась справедливости. Оказалось, что это было загрязнение, а мой биологический паспорт – полная выдумка.

И я выиграла кое-что еще – моя душа чиста! Я чувствую разочарование, печаль, досаду, но даже сейчас я не испытываю злости.

Я благодарна за безусловную поддержку и любовь тех, кто был со мной каждый день. Спасибо! Во всей этой подлости у меня была и любовь, потому что те, кто дал мне ее в те моменты, действительно знали меня! Возможно, это и есть самая большая победа!

Как известно, каждое утро солнце встает для всех, но хорошо, если вы встречаете его со спокойной душой! Я такая, и я довольна и горжусь тем, кто я есть».

Осенью 2022-го в допинг-пробе Халеп обнаружили роксадустат. Ее дело рассматривали почти год, и в сентябре 2023-го ITIA дисквалифицировало ее на 4 года. Позже CAS сократил отстранение до 9 месяцев

Напомним, ранее стало известно, что у Швентек нашли триметазидин, но полька доказала, что он попал в ее организм через загрязненный мелатонин. Она была дисквалифицировала на месяц, из которого 22 дня уже отбыла.

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?

CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @simonahalep
logoСимона Халеп
logoЯнник Синнер
logoWTA
logoдопинг
logoИга Швентек
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