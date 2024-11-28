  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мур, отбывшая 19-месячный бан из-за загрязненного стероидами мяса: «Почему никто не рассматривает всерьез проблему коррупции в организациях, которые нами руководят?»
15

Мур, отбывшая 19-месячный бан из-за загрязненного стероидами мяса: «Почему никто не рассматривает всерьез проблему коррупции в организациях, которые нами руководят?»

Тара Мур недовольна решением по допинговому делу Иги Швентек.

В апреле 2022-го в образце мочи Мур нашли анаболические стероиды болденон и нандролон. Ее отстранили 27 мая 2022. В декабре 2023-го независимый трибунал постановил, что вещества попали в организм через загрязненное мясо и отменил временную дисквалификацию.

В августе 2024-го в пробе Швентек нашли триметазидин. Она доказала, что вещество попало в организм через загрязненный мелатонин. Ей назначили месяц дисквалификации.

«Мне пришлось пропустить 19 месяцев, так как я тоже «сменила команду» (Швентек объяснила пропуск азиатской серии турниров сменой тренера, хотя большую часть того периода была отстранена – Спортс’‘). Давайте не будем забывать, что моя проба тоже была загрязнена и еще два человека сдали положительный тест, но ITIA обжалует решение по моему делу 🤷🏽‍♀️. Почему никто не рассматривает всерьез проблему коррупции в организациях, которые нами руководят?» – твитнула Мур.

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TaraMoore92
logoТара Мур
logoИга Швентек
logoдопинг
logoWTA
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Швентек о положительном допинг-тесте: «На меня наложена символическая дисквалификация в один месяц: 22 дня позади, осталось еще восемь»
40сегодня, 16:05
Отбывшая дисквалификацию за допинг Мур: «Адвокат, представлявшая Синнера, – это тот же адвокат, которая представляет ITIA в деле против меня»
2822 августа, 16:30
ITIA подало апелляцию на решение о невиновности Мур в употреблении допинга
530 января, 15:31
Мур об отмене отстранения за допинг: «19 месяцев спустя мы с командой наконец-то получили ответ, который знали с самого начала»
1023 декабря 2023, 17:35
Мур и Гатику оправдали по допинговому делу спустя полтора года временного отстранения
423 декабря 2023, 14:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Попырин сделал предложение девушке
543 минуты назадLive
Шаповалов о допинговом деле Швентек: «Несправедливо, что Халеп и другие получили за подобное безумно долгие дисквалификации»
4сегодня, 17:11
Швентек о положительном допинг-тесте: «На меня наложена символическая дисквалификация в один месяц: 22 дня позади, осталось еще восемь»
40сегодня, 16:05
WTA о положительном допинг-тесте Швентек: «Мы полностью поддерживаем Игу в это трудное время. Она неизменно демонстрирует приверженность честной игре»
27сегодня, 15:11
Швентек о триметазидине в пробе: «Невероятно низкая концентрация запрещенного вещества, о котором я никогда не слышала, поставила под вопрос все, ради чего я упорно работала»
69сегодня, 14:52
Ига Швентек сдала положительный допинг-тест на триметазидин
166сегодня, 14:16
Серена Уильямс: «Хочу пробежать полумарафон. Мне просто необходимо в чем-то соревноваться. Я безумно скучаю по теннису»
7сегодня, 12:13
Джокович стал амбассадором Qatar Airways
7сегодня, 10:43Фото
Тэйлор Фриц: «Словами не передать, насколько это невероятно – сыграть 97 матчей за год, как Федерер в 2006-м»
7сегодня, 09:53
Музетти стал героем кавер-стори итальянского журнала ICON
2сегодня, 09:17Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00