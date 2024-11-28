Мур, отбывшая 19-месячный бан из-за загрязненного стероидами мяса: «Почему никто не рассматривает всерьез проблему коррупции в организациях, которые нами руководят?»

Тара Мур недовольна решением по допинговому делу Иги Швентек.

В апреле 2022-го в образце мочи Мур нашли анаболические стероиды болденон и нандролон. Ее отстранили 27 мая 2022. В декабре 2023-го независимый трибунал постановил, что вещества попали в организм через загрязненное мясо и отменил временную дисквалификацию.

В августе 2024-го в пробе Швентек нашли триметазидин. Она доказала, что вещество попало в организм через загрязненный мелатонин. Ей назначили месяц дисквалификации.

«Мне пришлось пропустить 19 месяцев, так как я тоже «сменила команду» (Швентек объяснила пропуск азиатской серии турниров сменой тренера, хотя большую часть того периода была отстранена – Спортс’‘). Давайте не будем забывать, что моя проба тоже была загрязнена и еще два человека сдали положительный тест, но ITIA обжалует решение по моему делу 🤷🏽‍♀️. Почему никто не рассматривает всерьез проблему коррупции в организациях, которые нами руководят?» – твитнула Мур.

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц