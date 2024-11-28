Шаповалов о допинговом деле Швентек: «Несправедливо, что Халеп и другие получили за подобное безумно долгие дисквалификации»

Денис Шаповалов недоволен теннисной антидопинговой системой.

Он отреагировал на допинговое дело Иги Швентек: в ее пробе нашли триметазидин, но полька доказала, что причина в загрязненном мелатонине. Ей назначили дисквалификацию в один месяц, из которой она уже отбыла 22 дня.

«Эм, один месяц дисквалификации... Поэтому несправедливо, что Халеп и другие получили за подобное безумно долгие дисквалификации. Я рад, что ситуация меняется, потому что допинговые правила несправедливы. Но таких парней, как Ймер, все еще дисквалифицируют, хотя он даже не сдал ни одного положительного теста (швед пропустил три допинг-теста – Спортс’‘)».

Шаповалова спросили, почему он жалуется, если рад, что ситуация меняется. Он ответил: «Потому что правила непоследовательны».

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц