Фитнес-тренер Рууда покинул команду спустя 13 лет работы

Каспер Рууд и фитнес-тренер Марсель Да Круз прекратили сотрудничество. Марсель работал с шестой ракеткой мира на протяжении 13 лет.

«Нам будет не хватать Марселя. Он был очень важной частью моего развития как игрока и как человека. Я хочу сказать ему спасибо за 13 лет упорной работы и поддержки. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что у нас будет возможность поработать в будущем», – сказал Рууд.