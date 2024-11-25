Фитнес-тренер Рууда покинул команду спустя 13 лет работы
Каспер Рууд и фитнес-тренер Марсель Да Круз прекратили сотрудничество. Марсель работал с шестой ракеткой мира на протяжении 13 лет.
«Нам будет не хватать Марселя. Он был очень важной частью моего развития как игрока и как человека. Я хочу сказать ему спасибо за 13 лет упорной работы и поддержки. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что у нас будет возможность поработать в будущем», – сказал Рууд.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @annak_4ever
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости