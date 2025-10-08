Медведев о Тьене: «После Синнера, Алькараса и Большой тройки он самый сложный соперник, с которым я сталкивался»
Даниил Медведев назвал Лернера Тьена одним из самых сложных соперников в карьере.
В четвертом круге «Мастерса» в Шанхае россиянин впервые обыграл Тьена – 7:6(6), 6:7(1), 6:4. Теперь баланс их личных встреч – 1:2.
«Тьен – потрясающий теннисист, он отлично чувствует игру. У него нет выдающейся подачи, а подача – самое важное в современном теннисе. Но играет он невероятно.
Ему всего 19 лет, и у него еще так много времени для прогресса. Никогда не знаешь, что произойдет – теннис сложный спорт, но я рад, что смог выиграть. Думаю, после Синнера, Алькараса и Большой тройки он самый сложный соперник, с которым я сталкивался», – сказал Медведев в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
