Медведев о Тьене: «После Синнера, Алькараса и Большой тройки он самый сложный соперник, с которым я сталкивался»

Даниил Медведев назвал Лернера Тьена одним из самых сложных соперников в карьере.

В четвертом круге «Мастерса» в Шанхае россиянин впервые обыграл Тьена – 7:6(6), 6:7(1), 6:4. Теперь баланс их личных встреч – 1:2.

«Тьен – потрясающий теннисист, он отлично чувствует игру. У него нет выдающейся подачи, а подача – самое важное в современном теннисе. Но играет он невероятно.

Ему всего 19 лет, и у него еще так много времени для прогресса. Никогда не знаешь, что произойдет – теннис сложный спорт, но я рад, что смог выиграть. Думаю, после Синнера , Алькараса и Большой тройки он самый сложный соперник, с которым я сталкивался», – сказал Медведев в интервью на корте.

