Каспер Рууд: «Нельзя сказать, что с Джоковичем играть легче, чем с Синнером, но Янник не дает отдышаться, а с Новаком можно завязывать розыгрыши»

Каспер Рууд считает скорость одним из главных преимуществ Янника Синнера.

Вчера норвежец проиграл Синнеру в полуфинале итогового турнира ATP – 1:6, 2:6.

– Можно ли сравнить этого Янника с Джоковичем, с которым вы играли в прошлом?

– Нет, на мой взгляд, вряд ли, потому что они играют по-разному. Возможно, по телевизору их игра выглядит примерно одинаково. Но Янник бьет быстрее, чем Новак. Он не дает тебе отдышаться. С Новаком можно выстраивать розыгрыши. Нельзя сказать, что с Новаком играть легче, ведь он лучший в истории. Но, по крайней мере, с Новаком можно чаще завязывать розыгрыши и не бояться, что он вдруг пушечно забьет по линии или кроссом.

Я не люблю сравнивать игроков, потому что у каждого свой стиль. Мне кажется, невозможно понять, насколько быстро играет Янник, пока не посмотришь его игру вживую на стадионе. Телевизор не может передать скорость.

Я тренировался с ним здесь перед турниром. Тогда он тоже надрал мне задницу. В каком-то смысле я знал, с чем мне придется столкнуться. Иногда кажется, что на тренировках теннисисты играют даже лучше, потому что не чувствуют давления. Но сегодня [в субботу] он отлично играл с начала и до конца.

Я не очень хорошо начал, поэтому зажался и немного перемудрил. Даже в розыгрышах, которые хорошо играл, он здорово защищался. В итоге я глупо ошибался.

В общем, это был не мой день. Но не скажу, что я бы выиграл, если бы это был мой день. Надеюсь, я буду чаще играть с Янником, потому что это очень интересный вызов, даже несмотря на то, что сегодня я крупно проиграл.