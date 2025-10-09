Оже-Альяссим после победы над Музетти в Шанхае: «Чувствую себя даже лучше, чем в 2022 году»

13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал, как чувствует себя на корте.

В четвертом круге «Мастерса» в Шанхае он обыграл девятую ракетку мира Лоренцо Музетти – 6:4, 6:2.

«Я чувствовал, что двигаюсь быстро, но при этом происходящее на корте казалось медленным. Это странно, но такие игры случаются. Я старался достичь этого уровня.

Я долго работал над игровым планом, но реализовать его на корте в официальном матче против такого соперника – совсем другое дело. Я очень доволен. Если я играю так, значит, что все идет в правильном направлении. Я чувствую себя лучше, чем в свой лучший год – 2022-й. Но не хочу забегать слишком далеко вперед».

В 2022 году Оже-Альяссим выиграл четыре титула и поднялся на шестую позицию в рейтинге.

В 1/4 финала канадец сыграет с Артуром Риндеркнешем.