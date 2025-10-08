Потапова о том, что Андреева материлась в игре с Зигемунд: «Как будто все тихони, и никто не ругается. Будьте проще!»

Анастасия Потапова поддержала Мирру Андрееву после поражения во втором круге в Ухане.

Вчера Андреева уступила Лауре Зигемунд – 7:6(4), 3:6, 3:6. Во втором сете при счете 2:2 (15:30) россиянка совершила двойную ошибку и крикнула : «###### этот теннис ######!»

«Что же так все накинулись на Мирру? Прямо надо каждому высказать философскую точку зрения и обсудить, как же так произошло… Как будто все тихони, и никто не ругается матом. Будьте проще!

Мирра, я в твоих рядах 😂❤️», – написала Потапова в телеграм-канале.

