Рууд о разгроме от Синнера: «Первые 15 минут Янник вообще не ошибался. В следующем матче против него я должен лучше подавать»

Каспер Рууд прокомментировал поражение от Янника Синнера на итоговом турнире.

Он уступил 1:6, 2:6. Они сыграли впервые с 2021-го, счет в личных встречах стал 3:0 в пользу итальянца.

– Чему вас научил сегодняшний матч? Вы сказали, что не работала подача. Есть какая-то конкретная причина почему?

– Если бы я мог, я бы подавал только первым мячом. Не знаю. Наверное, я не нашел ритм. Было трудное начало. Первые 15 минут матча Янник вообще не ошибался, было несколько классных розыгрышей, и все они закончились в его пользу. Логично, что я такой: «Ого, и что мне делать?».

Я усвоил, что в следующем матче против него должен лучше подавать. А еще стараться не нервничать. Если он забивает виннерсы с бэкхенда, форхенда, то иногда нужно просто похлопать и принять, что он играет слишком хорошо. Так было во многих матчах Янника, которые я видел: он играет слишком хорошо для большинства соперников. Это очень впечатляет.

Он атакует с максимальной самоотдачей. Этому я тоже могу поучиться. Иногда я немного сомневаюсь. Особенно на этом покрытии я не всегда решаюсь играть так же агрессивно, как он.

Я могу многому у него научиться и сделать важные выводы из сегодняшнего поражения.

– Почему вы сомневаетесь?

– Это просто мой стиль игры. За 20 лет я научился другому теннису. Я не привык забивать виннерсы первым или вторым ударом. Я вырос, много играя на грунте в Испании, и у меня сформировался другой подход к теннису.

У меня выжидательный, более терпеливый теннис. И это такой соперник, как Янник, может за это наказать.

Если посмотреть на статистику этого года, то я выиграл больше 50 матчей, а проиграл около 20. В целом это эффективный игровой стиль.

Но против такого соперника, как Янник, этого недостаточно, сегодня я это четко понял и буду знать, когда сыграю с ним в следующий раз. Надеюсь, до следующего раза пройдет не три года (улыбается) . У меня будут более свежие воспоминания о том, каково с ним играть.